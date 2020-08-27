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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Агент: «Куман отговорил Гризманна от ухода из „Барселоны“»
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Эрик Олатс, экс-агент французского нападающего Антуана Гризманна, заявил, что футболист хотел покинуть каталонскую «Барселону» этим летом.В источнике
Подробнее о событии
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Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть «Барселону»

Soccernews.ru вчера в 16:22
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Гризманн собирался уйти из «Барселоны», но его отговорил Куман

Матч ТВ вчера в 15:41
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Агент: «Гризманн хотел уйти из „Барселоны“, но Куман его переубедил»

Sport24.ru вчера в 15:40 
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