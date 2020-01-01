НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧетвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительнымВратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властейСезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенВозобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срываКовбой сделал признание о поединке с МакГрегоромЕвро-футбол.руАгент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»NEWS.am Sport7NEWS.am Sportby.Tribuna.comМатч ТВChelseaNews.RuUA-ФутболFootballHDЕвро-футбол.руНападающий «Наполи» Дрис Мертенс интересен «Челси» и может перейти в лондонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Винченцо Морабито.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Винченцо Морабито: «Лэмпард почти каждый день звонит Мертенсу. Он еще может оказаться в „Челси“»Спорт-Экспресс 01:30Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»Sportbox.RU вчера в 13:12Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»Матч ТВ вчера в 13:12рекламаГлавноеЧетвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительнымВратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властейСезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенВозобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срываКовбой сделал признание о поединке с МакГрегоромНовости