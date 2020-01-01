Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс интересен «Челси» и может перейти в лондонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Винченцо Морабито.