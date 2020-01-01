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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»
NEWS.am Sport
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс интересен «Челси» и может перейти в лондонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Винченцо Морабито.В источнике
Подробнее о событии
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Винченцо Морабито: «Лэмпард почти каждый день звонит Мертенсу. Он еще может оказаться в „Челси“»

Спорт-Экспресс 01:30
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Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

Sportbox.RU вчера в 13:12
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Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

Матч ТВ вчера в 13:12
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