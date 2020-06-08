Агент: Мацей Рыбус не останется в «Локомотиве»
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус покинет московский клуб и переедет в Турцию. Об этом сообщил агент игрока Мариуш Пекарски.В источнике
С чего всё начиналось
Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали польскому футболисту обсудить продление контракта, а также дал понять, что 30-летний игрок с большой долей вероятности перейдет в один из стамбульских клубов на правах свободного агента.
РИА Новости вчера в 11:32
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