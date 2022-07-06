Евро-футбол.руАгент Мантуана сообщил, что травма игрока не повлияет на приезд в «Зенит»Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, заявил, что травма не помешает игроку прибыть в «Зенит».В источникеЕвро-футбол.руФутбол РоссииИноПроСпортBetOnBookmaker-ratings.ruSport24.ruБомбардир.руLegalbetСпорт уик-эндПодробнее о событииАгент Мантуана считает, что травма бразильца не помешает его трансферу в «Зенит»BetOn09:45Агент новичка «Зенита» Мантуана рассказал о травме футболистаBookmaker-ratings.ru09:43Агент Мантуана сообщил, что травма игрока не повлияет на приезд в «Зенит»Евро-футбол.ру09:43Агент новичка «Зенита» Мантуана высказался о травме игрокаЧемпионат09:23Агент Мантуана: «Травма не должна повлиять на его приезд в „Зенит“»Legalbet09:23Агент Мантуана заявил, что повреждение никак не повлияет на трансфер игрока в «Зенит»Спорт-Экспресс09:14Агент Мантуана: «Травма Густаво не должна повлиять на его приезд в „Зенит“»Sport24.ru09:06Показать ещёОценить2