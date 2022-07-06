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Агент Мантуана сообщил, что травма игрока не повлияет на приезд в «Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, заявил, что травма не помешает игроку прибыть в «Зенит».В источнике
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Агент Мантуана считает, что травма бразильца не помешает его трансферу в «Зенит»
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Агент Мантуана сообщил, что травма игрока не повлияет на приезд в «Зенит»
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Агент новичка «Зенита» Мантуана высказался о травме игрока
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Агент Мантуана: «Травма не должна повлиять на его приезд в „Зенит“»
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Агент Мантуана заявил, что повреждение никак не повлияет на трансфер игрока в «Зенит»
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Агент Мантуана: «Травма Густаво не должна повлиять на его приезд в „Зенит“»
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