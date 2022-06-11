Евро-футбол.руАгент Маньяков: Несколько лет назад Дзюбу хотели подписать клубы из Серии АИзвестный агент Александр Маньяков высказался по поводу возможного перехода российского форварда Артёма Дзюбы в один из турецких топ-клубов.Евро-футбол.руАлександр Маньяков управляет агентством FM Sports Agency (куда, например, входят Даниил Фомин, Игорь Смольников и много других ребят).Матч ТВВ сезоне-2021/22 футболист в составе команды выиграл чемпионат РПЛ.BetOnДзюба выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года.Газета.RuЧитать далееСвернутьМатч ТВГазета.RuЕвро-футбол.руBetOnКомсомольская Правда - СпортBookmaker-ratings.ruБомбардир.руПодробнее о событииАгент Маньков рассказал, как итальянский клуб хотел подписать ДзюбуСпорт-Экспресс03:24Маньяков: «Топ-клуб Италии просил меня поговорить с Дзюбой о переходе»BetOn03:20Агент Маньяков: Несколько лет назад Дзюбу хотели подписать клубы из Серии АЕвро-футбол.ру03:20Менеджер рассказал, как Дзюба мог стать игроком топового клуба чемпионата ИталииКомсомольская Правда - Спорт03:01Александр Маньяков: Несколько лет назад топ-клуб Серии А обратился по Дзюбе, но игрок обещал остаться в «Зените»Bookmaker-ratings.ru02:56Менеджер Маньяков рассказал об интересе топ-клуба Серии А к Дзюбе несколько лет назадГазета.Ru02:45«Дзюба как-то отказался от топ-клуба Серии А. Обещал Миллеру остаться в «Зените». Интервью с топ-менеджером нашего футболаМатч ТВ03:00Показать ещёОценить3