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Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Агент Маньяков: Несколько лет назад Дзюбу хотели подписать клубы из Серии А

Известный агент Александр Маньяков высказался по поводу возможного перехода российского форварда Артёма Дзюбы в один из турецких топ-клубов.
Евро-футбол.ру
Александр Маньяков управляет агентством FM Sports Agency (куда, например, входят Даниил Фомин, Игорь Смольников и много других ребят).
Матч ТВ
В сезоне-2021/22 футболист в составе команды выиграл чемпионат РПЛ.
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Дзюба выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года.
Газета.Ru
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