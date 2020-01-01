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Агент Маньяков: я не верю в обмен Миранчука на Лаксальта
Спорт-Экспресс
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Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию об интересе «Милана» к российскому полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.В источнике
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«Локомотив» может организовать сделку с обменом Алексея Миранчука на Лаксальта из «Милана»

Спорт-Экспресс 09:01
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«Локомотив» готов к обмену Миранчука на Лаксальта с доплатой со стороны «Милана»

Матч ТВ 08:54
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«Локомотив» готов к обмену Миранчука на Лаксальта с доплатой со стороны «Милана»

Sportbox.RU 08:54
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