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Агент Марио Фернандеса опроверг переход игрока в «Сантос»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, высказался о ситуации вокруг игрока.
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Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» весной 2012 года.
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В мае стало известно, что Фернандес принял решение приостановить карьеру и вернуться на родину.
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Контракт 31-летнего игрока с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24.
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Агент Марио Фернандеса опроверг договорённость о контракте с «Сантосом»
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Агент Марио Фернандеса опроверг переход игрока в «Сантос»
Bookmaker-ratings.ru06:44
Агент Марио Фернандеса назвал неправдой согласование контракта с «Сантосом»
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Агент Фернандеса опроверг слухи о договоренности с «Сантосом»
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Агент Фернандеса отреагировал на новость о переходе защитника в «Сантос»
Евро-футбол.ру05:50
Агент Марио Фернандеса опроверг, что экс-защитник ЦСКА согласовал условия контракта с «Сантосом»
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Агент Фернандеса опроверг информацию о переходе футболиста в «Сантос»
РИА Новости18 июля в 09:11

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