Bookmaker-ratings.ruАгент Марио Фернандеса опроверг переход игрока в «Сантос»Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, высказался о ситуации вокруг игрока.Bookmaker-ratings.ruФернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» весной 2012 года.Спорт день за днемВ мае стало известно, что Фернандес принял решение приостановить карьеру и вернуться на родину.Sport24.ruКонтракт 31-летнего игрока с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24.Sport24.ruЧитать далееСвернутьODDS.ruBetOnРБК спортRT на русскомИноПроСпортInc-news.ruСпорт день за днемРИА НовостиФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руМК-СпортSports.ruSport24.ruBetassistLiveResult.RuКомсомольская Правда - СпортБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииАгент Марио Фернандеса опроверг договорённость о контракте с «Сантосом»Inc-news.ru06:46Агент Марио Фернандеса опроверг переход игрока в «Сантос»Bookmaker-ratings.ru06:44Агент Марио Фернандеса назвал неправдой согласование контракта с «Сантосом»ИноПроСпорт06:03Агент Фернандеса опроверг слухи о договоренности с «Сантосом»LiveResult.Ru05:53Агент Фернандеса отреагировал на новость о переходе защитника в «Сантос»Евро-футбол.ру05:50Агент Марио Фернандеса опроверг, что экс-защитник ЦСКА согласовал условия контракта с «Сантосом»Sport24.ru05:39Агент Фернандеса опроверг информацию о переходе футболиста в «Сантос»РИА Новости18 июля в 09:11Показать ещёОценить