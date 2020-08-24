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Газета.RuГазета.Ru
Агент Маурисио оценил вероятность трансфера футболиста в «Локомотив»
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Пьер Фернандес, агент футболиста Маурисио, оценил вероятность трансфера игрока в московский "Локомотив", передает Sport24.В источнике
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Агент экс-игрока «Зенита» Маурисио предложил «Локомотиву» подписать бразильца

Sports.ru 09:25
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Агент Маурисио оценил вероятность трансфера футболиста в «Локомотив»

Газета.Ru 09:23
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Агент экс-хавбека «Зенита» Маурисио предложил услуги игрока «Локомотиву»

Матч ТВ 09:14
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