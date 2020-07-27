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Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
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ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо". Ранее сообщалось, что Луческу сообщил об отставке спустя четыре дня после назначения.В источнике
С чего всё начиналось
Запорожану заявил, что слова Луческу об отставке из-за «враждебной атмосферы» из-за негативного отношения к нему со стороны ультрас Динамо, которые опубликовала румынская пресса, были сказаны тренером в личной переписке с президентом киевского клуба Игорем Суркисом, сообщает Р-Спорт.
Новое Время (НВ) 11:51
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