Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»

ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо". Ранее сообщалось, что Луческу сообщил об отставке спустя четыре дня после назначения.