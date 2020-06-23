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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.В источнике
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К игроку «Уфы» Фомину проявляют интерес в Европе

Газета.Ru 19:16
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Агент Фомина: «Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный»

Sport.ru 18:13
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Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»

Евро-футбол.ру 17:13
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