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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Metaratings
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.В источнике
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Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»

Евро-футбол.ру 17:13
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Агент Фомина: «Ведем переговоры с большими клубами из России»

Sport24.ru 16:58 
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Агент Маньяков заявил, что хавбеком «Уфы» Фоминым интересуются в Европе

Metaratings 10:10
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