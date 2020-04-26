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Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
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В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги игрок принял участие в 4 играх, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контрактное соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в аренде в «Сочи», перейти в европейский клуб.
RT на русском 07:55
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Хохлов: если Кокорин хочет уехать в Европу, то это нужно делать прямо сейчас

Чемпионат 13:08
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Хохлов: «Кокорину больше подошел бы испанский или английский чемпионат, нежели итальянский»

Sport24.ru 12:56 
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Хохлов о Кокорине в Европе: «Нужно уезжать прямо сейчас. Ему уже 29»

Sports.ru 12:36
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