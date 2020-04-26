Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги игрок принял участие в 4 играх, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контрактное соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.