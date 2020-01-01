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Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
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  • Sports.ru
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Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в аренде в «Сочи», перейти в европейский клуб.В источнике
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Агент рассказал о шансах Кокорина заиграть в Европе

ProstoProSport 10:00 
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Экс-тренер «Динамо» о Кокорине: уезжать в Европу нужно прямо сейчас

RT на русском 11:27
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