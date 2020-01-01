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Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
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Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в аренде в «Сочи», перейти в европейский клуб.В источнике
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Экс-директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

RT на русском 08:15
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