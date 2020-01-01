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Роман Орещук: «Наши футболисты зарабатывают непомерно много»
Футбол России
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук назвал основную проблему молодых футболистов.В источнике
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Роман Орещук: «Российские футболисты зарабатывают непомерно много, они избалованы клубами»

Sportbox.RU 05:38
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Орещук: у молодых игроков в России есть все. Они избалованы клубами, агентами. Надеюсь, наступит отрезвление

Футбол России 05:33
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Роман Орещук: «Наши футболисты зарабатывают непомерно много. РПЛ должна быть трамплином, а не пристанищем»

Sports.ru 05:30
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