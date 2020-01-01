Агент Пасторе назвал неправдой слухи о переходе футболиста в «Зенит»

Агент хавбека «Ромы» Хавьера Пасторе Марсело Симонян опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит», назвав эту информацию неправдой.