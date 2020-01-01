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Агент Пасторе назвал неправдой слухи о переходе футболиста в «Зенит»
МР7.ру
  • CT news0:45
Агент хавбека «Ромы» Хавьера Пасторе Марсело Симонян опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит», назвав эту информацию неправдой.В источнике
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