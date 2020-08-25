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Газета.RuГазета.Ru
Агент Пасторе прокомментировал его возможный переход в «Зенит»
МР7.ру
  • CT news0:45
Агент полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе Марсело Симонян прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит".В источнике
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Агент Пасторе прокомментировал его возможный переход в «Зенит»

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Источник: «Зениту» предложили приобрести Пасторе

Спорт-Экспресс 04:45
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Медведев о Пасторе в «Зените»: «Мы не рассматриваем его. Не надо питаться слухами»

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