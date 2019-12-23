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Агент Педро прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
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Футбольный агент Даниель Нассиф, представляющий интересы форварда "Фиорентины" Педро Абреу, рассказал об интересе со стороны ЦСКА к игроку.Читать в источнике
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Агент Педро: ЦСКА интересуется игроком, но на данный момент трансфер невозможен

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