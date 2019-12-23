НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаГлавноеВ Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»Хонда покинул «Витесс» через полтора месяца после перехода в клубПравление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной РоссииАлексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Локомотива»«Авангард» расторг контракт с ПивцакинымSport.ruАгент Педро прокомментировал интерес со стороны ЦСКАSportbox.RU9Sportbox.RUSports.ruГазета.RuLiveSport.ruFootballHDSoccernews.ruSport24.ruМатч ТВMetaratingsФутбольный агент Даниель Нассиф, представляющий интересы форварда "Фиорентины" Педро Абреу, рассказал об интересе со стороны ЦСКА к игроку.Читать в источнике Комментировать2Подробнее о событии Агент Педро: ЦСКА интересуется игроком, но на данный момент трансфер невозможенСоветский спорт 04:26 Агент Педру — о ЦСКА: «До лета он будет играть в «Фиорентине»Спорт-Экспресс 04:10Агент Абреу: «ЦСКА проявляет интерес, но на данный момент Педро туда не перейдет»Sports.ru 03:06ГлавноеВ Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»Хонда покинул «Витесс» через полтора месяца после перехода в клубПравление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной РоссииАлексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Локомотива»«Авангард» расторг контракт с ПивцакинымНовости