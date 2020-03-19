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Райола: «Летом постараюсь привести в „Реал“ отличного игрока»
NEWS.am Sport
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Известный футбольный агент Мино Райола заявил, что в ближайшее трансферное окно в мадридском "Реале" может оказаться один из его звёздных клиентов.В источнике
Подробнее о событии
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Агент Погба: Хочу привезти своего клиента в «Реал»

Советский спорт 07:53 
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Агент Райола хочет привести в «Реал» звёздного игрока

Sport.ru 07:13
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Мино Райола: «Намерен привести в „Реал“ звездного футболиста этим летом»

Спорт-Экспресс 07:07
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