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Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Футбол России
  • Городовой0:53
Рубен Хавьер Косо Руиз, являющийся спортивным агентом французского футболиста Адиля Рами, прокомментировал ситуацию с конфликтом игрока и клуба "Сочи". Рубен отметил, что информация о сокрытии футболистом серьёзной травмы является фейком.В источнике
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Именам тут не место! Систематическая ошибка клубов РПЛ

Soccer.ru 28 мая в 14:30 
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Рами в «Сочи» – худший трансфер сезона в РПЛ по версии Sports.ru

Sports.ru 28 мая в 10:15
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Рами уходит из «Сочи»: клуб обвиняет его в сокрытии травмы, игрок грозит судом

Sport24.ru 28 мая в 08:00 
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