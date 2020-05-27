Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму

Рубен Хавьер Косо Руиз, являющийся спортивным агентом французского футболиста Адиля Рами, прокомментировал ситуацию с конфликтом игрока и клуба "Сочи". Рубен отметил, что информация о сокрытии футболистом серьёзной травмы является фейком.