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Газета.RuГазета.Ru
Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес игрока
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Агент защитника Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз высказался об обвинениях владельца "Сочи" Бориса Ротенберга в адрес футболиста. Ранее функционер заявил, что игрок скрыл травму перед переходом в клуб. Представитель француза заявил, что после клубного медосмотра все было в порядке.В источнике
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С чего всё начиналось
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Владелец «Сочи»: у «Ростова» классные пацаны, они играли здорово

Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг в беседе с корреспондентом РИА Новости Сергеем Фуксом поделился впечатлениями от матча с "Ростовом", рассказал об отношении к критике в адрес клуба, назвал цель команды на остаток сезона, а также сообщил подробности об уходе Адиля Рами и о будущем Александра Кокорина.
РИА Новости 02:11
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Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес футболиста

Чемпионат 06:14
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Агент Рами ответил на обвинения во лжи со стороны владельца «Сочи» Ротенберга

Metaratings 05:53
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Агент Рами отреагировал на слова владельца «Сочи»

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