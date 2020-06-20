Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг в беседе с корреспондентом РИА Новости Сергеем Фуксом поделился впечатлениями от матча с "Ростовом", рассказал об отношении к критике в адрес клуба, назвал цель команды на остаток сезона, а также сообщил подробности об уходе Адиля Рами и о будущем Александра Кокорина.