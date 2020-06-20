Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес игрока

Агент защитника Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз высказался об обвинениях владельца "Сочи" Бориса Ротенберга в адрес футболиста. Ранее функционер заявил, что игрок скрыл травму перед переходом в клуб. Представитель француза заявил, что после клубного медосмотра все было в порядке.