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Газета.RuГазета.Ru
Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес игрока
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Агент защитника Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз высказался об обвинениях владельца "Сочи" Бориса Ротенберга в адрес футболиста. Ранее функционер заявил, что игрок скрыл травму перед переходом в клуб. Представитель француза заявил, что после клубного медосмотра все было в порядке.В источнике
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С чего всё начиналось
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Владелец «Сочи»: Рами скрыл от нас травму, он обманщик

Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
РИА Новости 02:47
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Агент Рами ответил владельцу «Сочи», обвинившему игрока во лжи

РИА Новости 07:18
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Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес футболиста

Чемпионат 06:14
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Агент Рами ответил на обвинения во лжи со стороны владельца «Сочи» Ротенберга

Metaratings 05:53
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