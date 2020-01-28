НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВ Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕОрлов сомневается, что Кокорин перейдет в «Сочи»«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии«Спартак» обыграл «Куньлунь» и обошел «Динамо» в таблице КХЛТренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с ФергюсономЧемпионатАгент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игрокуSports.ru4Sports.ruФутбол РоссииSportbox.RUГазета.RuАгент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Аугсбург» проявлял интерес к защитнику «Спартака»Газета.Ru 16:35Агент Рассказова раскрыл детали переговоров с «Аугсбургом»ProstoProSport 16:10 Алланазаров - о Рассказове: представитель «Аугсбурга» удивился, услышав фамилию русского, которым клуб якобы интересуетсяФутбол России 16:41ГлавноеВ Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕОрлов сомневается, что Кокорин перейдет в «Сочи»«Ливерпуль» может сыграть с «Челси» в Кубке Англии«Спартак» обыграл «Куньлунь» и обошел «Динамо» в таблице КХЛТренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с ФергюсономНовости