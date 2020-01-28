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Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Sports.ru
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Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.В источнике
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