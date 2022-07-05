Спорт-ЭкспрессАгент Роналду встречался с президентом «Барселоны» ЛапортойАгент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, утверждает AS.Спорт-ЭкспрессЕсть вероятность, что каталонцы попробуют купить португальца в случае неудачи с трансфером Роберта Левандовски из «Баварии».Спорт-ЭкспрессРоналду в прошлом сезоне провёл за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 мяча.ЧемпионатМЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.RT на русскомЧитать далееСвернутьЧемпионатGoal-Box.RuBigmir)netLenta.ruVesti.kzРИА НовостиInc-news.ruBetOnLife.ruBookmaker-ratings.ruTrendSoccer.ruИноПроСпортЕвро-футбол.руSportliga.comSport24.ruГазета.RuSportbox.RUРБК спортМатч ТВBetassistСпорт-ЭкспрессФАНSports.tjLegalbetПодробнее о событии«Барселона» использовала Роналду для трансфера ЛевандовскогоSportliga.comвчера в 13:21AS: агент Роналду Мендеш провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном ЛапортойРИА Новостивчера в 02:29Агент Роналду встречался с президентом «Барселоны» ЛапортойСпорт-Экспрессвчера в 01:43Агент Роналду обсудил с президентом «Барселоны» перспективы переезда игрока в ИспаниюГазета.Ruвчера в 21:44Агент Роналду провёл переговоры с «Барселоной»Soccer.ruвчера в 21:28Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны» ЛапортойSport24.ruвчера в 18:40Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны»Чемпионатвчера в 17:48Показать ещёОценить17