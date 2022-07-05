Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Агент Роналду встречался с президентом «Барселоны» Лапортой

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, утверждает AS.
Спорт-Экспресс
Есть вероятность, что каталонцы попробуют купить португальца в случае неудачи с трансфером Роберта Левандовски из «Баварии».
Спорт-Экспресс
Роналду в прошлом сезоне провёл за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 мяча.
Чемпионат
МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
RT на русском
Чемпионат
Goal-Box.Ru
Bigmir)net
Lenta.ru
Vesti.kz
РИА Новости
Inc-news.ru
BetOn
Life.ru
Bookmaker-ratings.ru
Trend
Soccer.ru
ИноПроСпорт
Евро-футбол.ру
Sportliga.com
Sport24.ru
Газета.Ru
Sportbox.RU
РБК спорт
Матч ТВ
Betassist
Спорт-Экспресс
ФАН
Sports.tj
Legalbet

Подробнее о событии

«Барселона» использовала Роналду для трансфера Левандовского
Sportliga.comвчера в 13:21
AS: агент Роналду Мендеш провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой
РИА Новостивчера в 02:29
Агент Роналду встречался с президентом «Барселоны» Лапортой
Спорт-Экспрессвчера в 01:43
Агент Роналду обсудил с президентом «Барселоны» перспективы переезда игрока в Испанию
Газета.Ruвчера в 21:44
Агент Роналду провёл переговоры с «Барселоной»
Soccer.ruвчера в 21:28
Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны» Лапортой
Sport24.ruвчера в 18:40
Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны»
Чемпионатвчера в 17:48
Ещё по теме

Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно, несмотря на то, что его контракт истекает лишь после следующего сезона.
Газета.Ru3 июля в 08:34

«Челси» рассматривает возможность приобретения Криштиану Роналду

«Челси» рассматривает возможность приобретения 37-летнего форварда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Betassist4 июля в 09:47

«Барселона» заинтересована в Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду может стать игроком "Барселоны" в летнее трансферное окно.
Sport.ruвчера в 12:21

Агент Роналду пока не договорился ни с одним клубом

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, у агента были переговоры с «Челси», «Баварией» и «ПСЖ», однако ни один из перечисленных грандов пока не готов предложить сотрудничество 37-летней звезде.
Евро-футбол.ру3 июля в 05:48

Роналду собирается играть на высшем уровне еще 3-4 года

Футболист отводит себе еще три-четыре года карьеры на высшем уровне. Роналду планирует покинуть «МЮ» летом.
Бомбардир.ру3 июля в 05:07

Новости