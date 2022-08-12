ЧемпионатАгент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»Джованни Годой, представитель 21-летнего бразильского флангового полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».Чемпионат«Мне ничего неизвестно об интересе «Спартака» к моему клиенту», — приводят слова Годоя СМИ.LegalbetВ текущем сезоне Рубенс принял участие в 30 встречах за «Атлетико Минейро», забив один мяч и отдав одну результативную передачу.ЧемпионатБыла информация, что «Спартак» готов выложить за вингера 7 млн евро.BetOnЧитать далееСвернутьBetOnПлеймейкерЕвро-футбол.руБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииАгент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»Плеймейкер06:10Агент футболиста «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса опроверг интерес со стороны «Спартака»BetOn03:41Агент Рубенса отреагировал на новость об интересе «Спартака»Бомбардир.ру03:13Агент Рубенса прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»Legalbet01:48Агент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»Чемпионат19:46Агент Рубенса не смог подтвердить интерес «Спартака» к своему подопечномуЕвро-футбол.ру19:09Показать ещёОценить