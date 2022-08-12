Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Агент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

Джованни Годой, представитель 21-летнего бразильского флангового полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Чемпионат
«Мне ничего неизвестно об интересе «Спартака» к моему клиенту», — приводят слова Годоя СМИ.
Legalbet
В текущем сезоне Рубенс принял участие в 30 встречах за «Атлетико Минейро», забив один мяч и отдав одну результативную передачу.
Чемпионат
Была информация, что «Спартак» готов выложить за вингера 7 млн евро.
BetOn
BetOn
Плеймейкер
Евро-футбол.ру
Бомбардир.ру
Legalbet

Подробнее о событии

Агент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»
Плеймейкер06:10
Агент футболиста «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса опроверг интерес со стороны «Спартака»
BetOn03:41
Агент Рубенса отреагировал на новость об интересе «Спартака»
Бомбардир.ру03:13
Агент Рубенса прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»
Legalbet01:48
Агент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»
Чемпионат19:46
Агент Рубенса не смог подтвердить интерес «Спартака» к своему подопечному
Евро-футбол.ру19:09

Новости