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Агент Рыжикова назвал слухи о ликвидации «Крыльев Советов» чушью
Bookmaker-ratings.ru
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Агент голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов отреагировал на слухи о ликвидации команды, сообщается на сайте ТРК «Новый век». В частности, он назвал это полной чушью и заявил о нежелании комментировать информацию.В источнике
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Агент вратаря «Крыльев Советов» назвал чушью возможность ликвидации клуба

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Алексей Сафонов: Слухи о закрытии «Крыльев Советов» преувеличены

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Агент Рыжикова назвал слухи о ликвидации «Крыльев Советов» чушью

ProstoProSport вчера в 10:11 
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