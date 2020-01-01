Агент Рыжикова назвал слухи о ликвидации «Крыльев Советов» чушью

Агент голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов отреагировал на слухи о ликвидации команды, сообщается на сайте ТРК «Новый век». В частности, он назвал это полной чушью и заявил о нежелании комментировать информацию.