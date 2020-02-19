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Агент Шатова: «Зенит» не станет предлагать Олегу новый контракт
Спорт день за днем
  • Телеканал Санкт-Петербург0:47
По словам Ткаченко, в конце прошлой недели гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал Шатову, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт. Агент отметил, для Шатова это не очень приятная новость, ведь игрок много лет провел в «Зените», команда стала для него родной.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» не станет предлагать Шатову новый контракт. Летом он станет свободным агентом

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью «СЭ» рассказал о ситуации полузащитника «Зенита» Олега Шатова.
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
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