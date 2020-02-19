Агент Шатова: «Зенит» не станет предлагать Олегу новый контракт

По словам Ткаченко, в конце прошлой недели гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал Шатову, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт. Агент отметил, для Шатова это не очень приятная новость, ведь игрок много лет провел в «Зените», команда стала для него родной.