НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Агент Шюррле рассказал о будущем футболиста
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
Агент экс-игрока "Спартака" Андре Шюррле рассказал о будущем своего клиента. В Европе сезон в самом разгаре.В источнике
Подробнее о событии
alt

Агент Шюррле объяснил, почему игроку не удалось добиться успеха в «Спартаке»

Нева Спорт 11:49
alt

Агент рассказал о будущем Шюррле после «Спартака»

Metaratings 11:38
alt

Агент Шюррле об игре его клиента: «Травмы не позволили ему показать класс»

REGNUM 11:35
реклама
Главное
Новости