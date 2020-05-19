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Агент Сафонов оценил перспективы Миранчука в «Барселоне»
Евро-футбол.ру
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Алексей считает, что в ближайшее время свою карьеру может закончить Серхио Бускетс, именно его место должен занять Миранчук.В источнике
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Агент Сафонов оценил перспективы Миранчука в «Барселоне»

Газета.Ru 08:44
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Агент Сафонов о Миранчуке в «Барсе»: «Он способен обучаться новому, а через несколько лет из спорта уйдет Бускетс»

Sports.ru 08:02
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"Есть сомнения, что он действительно нужен "Барселоне". Агент Сафонов - об Алексее Миранчуке

Футбол России 06:35
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