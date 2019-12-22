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Агент Сафонов: слышал слух, что «Зенит» может купить Черышева
53 новости
  • 53 новости
  • Neva.Today
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
Российский футбол агент Алексей Сафонов рассказал о слухе касательно «Зенита» и полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.Читать в источнике
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Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 млн евро»

Sport.ru 14:14
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«Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро

ProstoProSport 05:55 
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«Слышал слух, что „Зенит“ может за 25 млн евро купить Черышева». Агент подогревает интерес к зимнему рынку РПЛ

Спорт день за днем 05:21
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