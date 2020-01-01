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Алексей Сафонов: «Я на месте Тедеско увел бы команду»
Футбол России
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал итоги матча «Спартака» с «Сочи», который завершился с ничейным счетом — 2:2. — Я на месте Тедеско увел бы команду.В источнике
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Сафонов: я на месте Тедеско увёл бы команду. Так нельзя играть и судить

Футбол России 15:47
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Алексей Сафонов: «Я на месте Тедеско увел бы команду»

Матч ТВ 15:38
alt

Алексей Сафонов: «Я на месте Тедеско увел бы команду»

Sportbox.RU 15:38
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