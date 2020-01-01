Алексей Сафонов: «Я на месте Тедеско увел бы команду»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал итоги матча «Спартака» с «Сочи», который завершился с ничейным счетом — 2:2. — Я на месте Тедеско увел бы команду.