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Газета.RuГазета.Ru
Агент Селюк назвал ошибкой переход Гогуа в ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал ошибкой переход своего клиента Седрика Гогуа в столичный ЦСКА.В источнике
Подробнее о событии
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Селюк – о непопадании Гогуа в состав: это не вина Седрика, а беда ЦСКА

Metaratings 02:13
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Селюк: «То, что Гогуа не ставят в состав, это не его вина, а беда ЦСКА»

Sport.ru 02:00
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Селюк: то, что Гогуа не ставят в состав, это не его вина, а беда ЦСКА

Чемпионат вчера в 19:38
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