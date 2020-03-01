НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Агент Селюк назвал ошибкой переход Гогуа в ЦСКА
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал ошибкой переход своего клиента Седрика Гогуа в столичный ЦСКА.В источнике
Подробнее о событии
alt

Селюк: то, что Гогуа не ставят в состав, это не его вина, а беда ЦСКА

Чемпионат 19:38
alt

Агент Селюк назвал ошибкой переход Гогуа в ЦСКА

Газета.Ru 18:13
alt

Селюк: «ЦСКА упустил талантливого российского футболиста»

Sport24.ru 18:03 
реклама
Главное
Новости