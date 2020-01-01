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MetaratingsMetaratings
Агент Селюк рассказал о «закрытом» расизме в российском футболе
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что некоторые российские клубы не хотят подписывать темнокожих футболистов.В источнике
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Агент Селюк рассказал о «закрытом» расизме в российском футболе

Metaratings 17:37
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Селюк: в России некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»

Чемпионат 17:03
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