НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Агент Селюк: возвращение Гончаренко отрицательно скажется на ЦСКА
Sports.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
Недавно появилась информация, что Гончаренко вернулся в Россию и готов закончить сезон РПЛ вместе со своим коллективом. Селюк же заявил, что возвращение такого сотрудника обязательно скажется в отрицательную сторону на репутации организации.В источнике
2
Дмитрий Селюк
Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом. Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру.Sports.ru01:03
Подробнее о событии
alt

Селюк – о Гончаренко: почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине

Metaratings 01:58
alt

«Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине». Селюк - о Гончаренко

Футбол России 01:43
alt

Дмитрий Селюк: Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА

Советский спорт 01:20
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости