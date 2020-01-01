Агент Селюк: возвращение Гончаренко отрицательно скажется на ЦСКА
Недавно появилась информация, что Гончаренко вернулся в Россию и готов закончить сезон РПЛ вместе со своим коллективом. Селюк же заявил, что возвращение такого сотрудника обязательно скажется в отрицательную сторону на репутации организации.В источнике Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом. Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру.Sports.ru01:03