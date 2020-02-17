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Агент Смольникова прояснил ситуацию с продлением контракта с «Зенитом»
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Александр Маньяков, агент правого защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал, как идут переговоры с питерским клубом о продлении действующего контракта.В источнике
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Агент Смольникова прояснил ситуацию с продлением контракта с «Зенитом»

Soccernews.ru 06:14
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Агент Смольникова: «Предложение „Зенита“ не отклоняли, идет обсуждение цифр»

Бомбардир.ру 05:46
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Агент Смольникова рассказал, как обстоит дело с новым контрактом игрока с «Зенитом»

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