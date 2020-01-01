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Агент Смолова: «В „Сельте“ нормально относятся к Фёдору»
Матч ТВ
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Напомним, что контракт Смолова принадлежит "Локомотиву", а за "Сельту" он выступает на правах аренды.В источнике
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