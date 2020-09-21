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Агент: «Спартак» сделал предложение Рассказову
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис высказался о переговорах по поводу нового контракта защитника московского "Спартака" Николая Рассказова.В источнике
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«Спартак» предложил Рассказову продлить контракт

Sport.ru 08:29
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Газизов про Рассказова: «Мы всегда предлагали ему контракт. Думаю, все будет нормально»

Sports.ru 09:21
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Газизов: мы всегда предлагали Рассказову контракт

Футбол России 09:15
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