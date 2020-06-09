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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Агент: «В Европе есть интерес к Шапи, „Краснодару“ поступали запросы»
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Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался относительно будущего своего клиента.В источнике
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Агент игрока ФК «Краснодар» Сулейманова заявил об интересе к своему клиенту из Европы

Кубанские новости 04:36 
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Агент Сулейманова: большинство претендентов на Шапи пока отпугивает достаточно существенная сумма

Футбол России 03:59
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Агент Сулейманова: «В Европе к Шапи есть интерес, но претендентов отпугивает сумма»

Sport.ru 03:59
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