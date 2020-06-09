НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЮрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»Переход Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срываБой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти в сентябре«Челси» хочет приобрести Кая ХаверцаЕвро-футбол.руАгент: «В Европе есть интерес к Шапи, „Краснодару“ поступали запросы»Футбол России5Футбол РоссииКубанские новостиГазета.RuНовая КубаньЕвро-футбол.руФутбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался относительно будущего своего клиента.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Агент игрока ФК «Краснодар» Сулейманова заявил об интересе к своему клиенту из ЕвропыКубанские новости 04:36 Агент Сулейманова: большинство претендентов на Шапи пока отпугивает достаточно существенная суммаФутбол России 03:59Агент Сулейманова: «В Европе к Шапи есть интерес, но претендентов отпугивает сумма»Sport.ru 03:59рекламаГлавноеЮрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»Переход Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срываБой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти в сентябре«Челси» хочет приобрести Кая ХаверцаНовости