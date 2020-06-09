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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Агент: «В Европе есть интерес к Шапи, „Краснодару“ поступали запросы»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Новая Кубань
  • Евро-футбол.ру
Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался относительно будущего своего клиента.В источнике
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«Шапи настоящий патриот „Краснодара“»: агент Сулейманова и Игнатьева дал первое интервью после череды скандалов

Новая Кубань 02:36
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Агент: «В Европе есть интерес к Шапи, „Краснодару“ поступали запросы»

Евро-футбол.ру 01:36
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Агент Шапи Агузаров заявил об интересе к своему клиенту из Европы

Газета.Ru вчера в 23:59
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