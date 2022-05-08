RT-спортАгент Вагнера Лава не исключает возможности возвращения форварда в ЦСКАПредставитель нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном возвращении бразильца в московский ЦСКА.RT-спортВ текущем сезоне Вагнер Лав провел за «Мидтьюлланд» 9 матчей в чемпионате Дании и забил 1 гол.Sport24.ruБразилец выступал в ЦСКА с 2004 по 2009 год, а также с 2010 по 2013 год.Metaratings«Давайте подождем конца сезона, чтобы узнать какой следующий пункт футбольной судьбы у Вагнера», - приводит слова Эвандро Sport24.Советский спортЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruSport24.ruПодробнее о событииАгент Вагнера Лава — о возвращении игрока в ЦСКА: мы еще не знаем, но нельзя ничего исключатьMetaratings10:11Агент Вагнера Лава оценил вероятность возвращения бразильца в ЦСКАBookmaker-ratings.ru09:31Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца летом вернуться в ЦСКАСпортКП09:04Агент Вагнера Лава не исключает возможности возвращения форварда в ЦСКАRT-спорт09:04Агент Вагнера Лава оценил шанс возвращения бразильца в ЦСКАСоветский спорт08:25Агент Вагнера Лава оценил шансы на возвращение форварда в ЦСКАSport24.ru08:11Показать ещёОценить2