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Агент Вагнера Лава не исключает возможности возвращения форварда в ЦСКА

Представитель нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном возвращении бразильца в московский ЦСКА.
RT-спорт
В текущем сезоне Вагнер Лав провел за «Мидтьюлланд» 9 матчей в чемпионате Дании и забил 1 гол.
Sport24.ru
Бразилец выступал в ЦСКА с 2004 по 2009 год, а также с 2010 по 2013 год.
Metaratings
«Давайте подождем конца сезона, чтобы узнать какой следующий пункт футбольной судьбы у Вагнера», - приводит слова Эвандро Sport24.
Советский спорт
Bookmaker-ratings.ru
Sport24.ru

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