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Газета.RuГазета.Ru
Агент Вагнера Лава усомнился в том, что игрок поедет в ЦСКА
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Агент бразильского нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра высказался о будущем своего клиента. Об этом сообщает Globo Esporte.В источнике
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Подробнее о событии
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Агент Вагнера Лава усомнился в том, что игрок поедет в ЦСКА

Газета.Ru 03:59
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Агент: «Все считают, что Лав возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте»

Евро-футбол.ру 01:10
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Вагнера Лава ждут в Турции

Sport.ru вчера в 18:14
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