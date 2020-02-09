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Газета.RuГазета.Ru
Агент Выдры прокомментировал интерес «Локомотива»
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Агент нападающего английского "Бернли" Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал интерес столичного "Локомотива" к игроку.В источнике
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ЦСКА отказался от идеи приобретения нападающего «Бернли» Выдры

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Агент Выдры: «Лига в России достаточно хороша, и Матей может себя там представить»

Sport.ru 11:58
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Агент Выдры: «Я не знаю об интересе „Локомотива“, но все может измениться»

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