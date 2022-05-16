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Советский спорт
Советский спорт

Агент Языджи заявил, что его клиент желает остаться в ЦСКА

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Чемпионат
«Останется ли Языджи в ЦСКА на следующий сезон? Сейчас мы ожидаем официальных новостей от клуба», - приводит слова Чебеджи «Чемпионат».
Советский спорт
В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
Чемпионат
У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.
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Агент Языджи призвал ждать новостей от пресс-службы ЦСКА
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Агент Языджи: «Ожидаем официальных новостей от ЦСКА»
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