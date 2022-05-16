Советский спортАгент Языджи заявил, что его клиент желает остаться в ЦСКААдам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.Чемпионат«Останется ли Языджи в ЦСКА на следующий сезон? Сейчас мы ожидаем официальных новостей от клуба», - приводит слова Чебеджи «Чемпионат».Советский спортВ нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.ЧемпионатУ армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.ЧемпионатЧитать далееСвернутьBetassistSport24.ruBobsoccerСпорт день за днемЕвро-футбол.руМатч ТВЧемпионатBookmaker-ratings.ruБомбардир.руПодробнее о событииАгент Языджи призвал ждать новостей от пресс-службы ЦСКАBetassist05:42Агенты Языджи рассказал о будущем клиента в ЦСКАСпорт день за днем06:40Агент Языджи: останется ли Юсуф в ЦСКА? Ждём официальных новостей от клубаЧемпионат05:39Агент Языджи: «Ожидаем официальных новостей от ЦСКА»Бомбардир.ру05:52Агент Языджи заявил, что его клиент желает остаться в ЦСКАСоветский спорт16 мая в 14:40Агент Языджи ответил на вопрос о переговорах по контракту с ЦСКАSport.ru16 мая в 14:31Агент Языджи рассказал о будущем игрока в ЦСКАСпорт-Экспресс16 мая в 14:20Показать ещёОценить2