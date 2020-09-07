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Агент Жиго назвал единственное условие ухода футболиста из «Спартака»
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Мохамед Беншенафи, агент защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, отреагировал на информацию о возможном уходе француза из клуба.В источнике
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Агент Жиго назвал единственное условие ухода защитника из «Спартака»

РИА Новости 10:17
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Агент Жиго: «Если Самюэль и уйдет, то повлиять на это могут только личные обстоятельства. Он любит „Спартак“»

Sports.ru 09:37
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Агент Жиго — об интересе «Лиона»: «Самюэль очень любит «Спартак»

Матч ТВ 09:32
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