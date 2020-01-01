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Агент Жиго отреагировал на слухи об интересе «Лиона»
Спорт-Экспресс
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Мохамед Беншенафи, агент защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго, дал комментарии по поводу появившейся информации о желании "Лиона" купить его клиента.В источнике
Подробнее о событии
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Жиго мог бы заиграть в «Лионе». Но «Спартаку» он нужнее

Спорт-Экспресс 10:05
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Агент Жиго прокомментировал слухи об интересе со стороны «Лиона»

Metaratings 08:38
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Агент Жиго отреагировал на информацию об интересе «Лиона» к игроку

Матч ТВ 08:20
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