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Агент: «Зенит» создал искусственный интерес к Леонову
Футбол России
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В субботу, 23 мая, футбольный агент Сергей Пушкин рассказал правду о сорвавшемся переходе голкипера Леонова в «Зенит». Слова специалиста передаёт «Championat.com».В источнике
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Агент рассказал о сорвавшемся переходе вратаря «Минска» в «Зенит»

АБН 06:18
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Бывший агент вратаря Леонова: спустя время можно признать, что интерес «Зенита» был создан искусственно

Футбол России 06:03
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Бывший агент вратаря «Минска» Леонова: интерес «Зенита» был создан искусственно

Чемпионат 05:29
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