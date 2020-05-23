Агент: «Зенит» создал искусственный интерес к Леонову

В субботу, 23 мая, футбольный агент Сергей Пушкин рассказал правду о сорвавшемся переходе голкипера Леонова в «Зенит». Слова специалиста передаёт «Championat.com».